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С новым носом - в новую жизнь. Тайны корейской пластической хирургии
В древнем корейском гадании по чертам лица считается, что лоб человека говорит о его детстве. Средняя часть лица - о юношеских годах, а нижняя - о возрасте от 35 до 60 лет.
С развитием пластической хирургии стало возможно изменить судьбу. Или обмануть.
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16 февраля 2020
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