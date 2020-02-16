С новым носом - в новую жизнь
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С новым носом - в новую жизнь. Тайны корейской пластической хирургии

В древнем корейском гадании по чертам лица считается, что лоб человека говорит о его детстве. Средняя часть лица - о юношеских годах, а нижняя - о возрасте от 35 до 60 лет.

С развитием пластической хирургии стало возможно изменить судьбу. Или обмануть.

  • 16 февраля 2020
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