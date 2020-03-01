Человек новый, модифицированный
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Человек модифицированный. Что такое трансгуманизм

Представьте, вы спали три часа, у вас стресс, накопилась усталость. Трансгуманисты предлагают: направить лазер в определенную часть мозга и вы снова в порядке.

Трансгуманисты считают, что их изобретения могут быть опасны - если им удастся научиться контролировать мозг человека на расстоянии, то, например, рекламные компании смогут диктовать людям, что покупать. А теперь представьте как можно использовать это изобретение в политической пропаганде.

  • 1 марта 2020
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