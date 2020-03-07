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Видео
Громко, ярко, противозаконно: тюнинг авто по-японски
Японцы - очень сдержанная нация. Но только не в том, что касается кастомизации автомобилей.
"Босодзоку" - банда по интересам, связанным с кастомизацией авто. Громко, ярко, и противозаконно - вот что это такое.
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7 марта 2020
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