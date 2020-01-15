Медведев объявил об отставке правительства. Видео
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Медведев объявил об отставке правительства. Видео

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабинет министров уходит в отставку. Второй раз в истории России правительство сложило полномочия по инициативе премьера.

Владимир Путин предложил Медведеву должность заместителя председателя Совбеза. Это произошло после послания того, как Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.

  • 15 января 2020
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