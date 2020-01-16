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Президент Владимир Путин предложил внести изменения в систему власти в России. Сразу же после этого подало в отставку правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Новым премьером Путин предложил назначить главу ФНС Михаила Мишустина.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Барабанов и Сергей Горяшко объясняют, как изменится статус российского кабинета министров и и что будет с самим Путиным после 2024 года.

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