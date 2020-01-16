Подкаст "Что это было". Кем будет Путин после 2024 года?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Подкаст "Что это было". Кем будет Путин после 2024 года?

Президент Владимир Путин предложил внести изменения в систему власти в России. Сразу же после этого подало в отставку правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Новым премьером Путин предложил назначить главу ФНС Михаила Мишустина.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Барабанов и Сергей Горяшко объясняют, как изменится статус российского кабинета министров и и что будет с самим Путиным после 2024 года.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 16 января 2020
Go to next video: Медведев объявил об отставке правительства. Видео