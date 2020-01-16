Какими будут поправки в конституцию? Поясняет Путин
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Какими будут поправки в конституцию? Поясняет Путин

Владимир Путин провел первую встречу рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию России. Русская служба Би-би-си выбрала главное из речи президента.

Внести поправки в основной закон страны Путин предложил во время своего послания Федеральному собранию.

По его словам, необходимости в принятии новой конституции страны нет, так как потенциал нынешней, принятой в 1993 году, еще не исчерпан.

  • 16 января 2020
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