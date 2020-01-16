Какими будут поправки в конституцию? Поясняет Путин

"Рабыня Изаура" встречается со своими украинскими тезками

Бразильский телесериал "Рабыня Изаура" впервые вышел в эфир советского ТВ более 30 лет назад. С тех пор девочки, которых родители назвали в честь его главной героини, выросли. Русская служба Би-би-си организовала им встречу с "настоящей" Изаурой - актрисой Луселией Сантос. Она рассказала им о съемках сериала, своих бьюти-секретах и впечетлениях от Украины.