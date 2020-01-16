Чем Мишустин отличается от Медведева? Отвечают депутаты и москвичи

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15 января, почти сразу после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Вечером того же дня Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Депутаты Госдумы большинством голосов это решение поддержали.

Чем новый премьер отличается от своего предшественника? Русская служба Би-би-си спросила об этом прохожих на улицах Москвы и депутатов, принявших участие в голосовании о назначении Мишустина.