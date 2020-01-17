Два мира, два Шапиро. Би-би-си опять вывела в эфир не того человека
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Би-би-си опять вывела в эфир не того человека

Би-би-си вывела в эфир не того Роберта Шапиро, перепутав американского политического консультанта с известным адвокатом, защищавшим О. Джей Симпсона в 1995 году.

Обхватив голову руками, ведущий Эванс Дэвис сказал, что это была самая большая ошибка в истории передачи, которую ведет на BBC Radio 4.

Но это был не первый случай, когда Би-би-си вывела в эфир не того гостя.

  • 17 января 2020
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