Казахские узники китайских лагерей

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Казахи рассказывают о своем заключении в китайских трудовых лагерях. В них нацменьшинства находились на принудительном обучении. Для помещения людей в лагеря и "исправления через труд" даже не требовалось решения суда. Китайские власти утверждают, что упразднили эту систему.

Однако семьи многих узников до сих пор не могут найти отбывавших наказание родственников. Очевидцы рассказали Би-би-си о том, как с ними обращались во время и после заключения.