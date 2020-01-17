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Казахские узники китайских лагерей
Казахи рассказывают о своем заключении в китайских трудовых лагерях. В них нацменьшинства находились на принудительном обучении. Для помещения людей в лагеря и "исправления через труд" даже не требовалось решения суда. Китайские власти утверждают, что упразднили эту систему.
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Однако семьи многих узников до сих пор не могут найти отбывавших наказание родственников. Очевидцы рассказали Би-би-си о том, как с ними обращались во время и после заключения.
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17 января 2020
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