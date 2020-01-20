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Видео
От робо-котиков до гибких телефонов: новинки выставки CES
В Лас-Вегасе прошла одна из самых масштабных ежегодных выставок потребительской техники CES.
В этом году посетители шоу смогли увидеть полный набор помогающих в домашнем хозяйстве роботов, гаджеты с гибкими экранами, концепт-кар по мотивам фильма «Аватар», а также прототип летающего такси.
Самые впечатляющие новинки - в видео Русской службы Би-би-си.
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20 января 2020
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