Гаджеты будущего: от робо-котиков до гибких телефонов
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От робо-котиков до гибких телефонов: новинки выставки CES

В Лас-Вегасе прошла одна из самых масштабных ежегодных выставок потребительской техники CES.

В этом году посетители шоу смогли увидеть полный набор помогающих в домашнем хозяйстве роботов, гаджеты с гибкими экранами, концепт-кар по мотивам фильма «Аватар», а также прототип летающего такси.

Самые впечатляющие новинки - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 20 января 2020
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