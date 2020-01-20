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Принц Гарри объяснил, почему они с Меган отходят от королевских дел
Принц Гарри впервые прокомментировал решение отказаться от королевских привилегий. Во время речи на благотворительном ужине организации Sentebale, которая помогает детям с ВИЧ в Африке, он заявил, что "другого выбора не было".
Хоть Гарри и останется принцем, его с женой больше не будут называть "Их королевскими высочествами". Пара также не сможет представлять королеву и получать государственное финансирование.
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20 января 2020
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