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Австралию накрыли песчаная буря и град. Все это случилось за выходные
Уже больше полугода в Австралии горят леса, а за прошедшии выходные произошли еще две природные аномалии. Страну накрыла песчаная буря, а затем выпал град размером с мяч для гольфа.
За два дня в местные службы спасения поступило более 1200 просьб о помощи. Двое людей обратились к врачам.
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20 января 2020
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