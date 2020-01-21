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Новый вирус из Китая: что о нем известно, какие симптомы и как не заразиться?
Новым вирусом из Китая заразались уже сотни человек, есть смертельные случаи. Руководство КНР просит чиновников не скрывать от граждан информацию о распространении коронавируса.
Государственный комитет по делам здравоохранения Китая в понедельник впервые подтвердил, что инфекция может передаваться от человека к человеку.
Русская служба Би-би-си собрала все, что известно о новом заболевании на данный момент.
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21 января 2020
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