Новый вирус из Китая: что о нем известно, какие симптомы и как не заразиться?
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Новый вирус из Китая: что о нем известно, какие симптомы и как не заразиться?

Новым вирусом из Китая заразались уже сотни человек, есть смертельные случаи. Руководство КНР просит чиновников не скрывать от граждан информацию о распространении коронавируса.

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая в понедельник впервые подтвердил, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Русская служба Би-би-си собрала все, что известно о новом заболевании на данный момент.

  • 21 января 2020
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