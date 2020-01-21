Как и зачем Машков, Прилепин, Роднина и другие будут переписывать Конституцию

Два мира, два Шапиро. Би-би-си опять вывела в эфир не того человека

Би-би-си вывела в эфир не того Роберта Шапиро, перепутав политического консультанта с адвокатом, защищавшим О. Джей Симпсона. И это не первый пободный случай.