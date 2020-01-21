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Как и зачем Машков, Прилепин, Роднина и другие будут переписывать Конституцию
В Московской государственной юридической академии имени Кутафина прошло заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Помимо юристов и членов парламента, в новый орган неожиданно вошли актеры, спортсмены и деятели культуры.
Накануне Владимир Путин уже внес полный текст поправок на рассмотрение в Госдуму. В чем тогда состоит задача рабочей группы и зачем понадобилось менять Конституцию? Корреспондент Би-би-си Петр Козлов задал эти вопросы участникам заседания.
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21 января 2020
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