Как и зачем Машков, Прилепин, Роднина и другие будут переписывать Конституцию
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Как и зачем Машков, Прилепин, Роднина и другие будут переписывать Конституцию

В Московской государственной юридической академии имени Кутафина прошло заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Помимо юристов и членов парламента, в новый орган неожиданно вошли актеры, спортсмены и деятели культуры.

Накануне Владимир Путин уже внес полный текст поправок на рассмотрение в Госдуму. В чем тогда состоит задача рабочей группы и зачем понадобилось менять Конституцию? Корреспондент Би-би-си Петр Козлов задал эти вопросы участникам заседания.

  • 21 января 2020
Go to next video: Какими будут поправки в конституцию? Поясняет Путин