"Я не в теме глубоко": что депутаты знают об изменениях в Конституцию?

Депутаты поддержали изменение Конституции. Понимают ли они, за что проголосовали?
Всего через неделю после того, как Владимир Путин анонсировал изменение Конституции, Госдума поддержала предложение президента. Законопроект приняли пока только в первом чтении, зато — единогласно.
Но как именно будет изменен основной документ страны, все еще не совсем понятно. Например, часть полномочий президента предлагается передать новому органу — Госсовету, но чем именно он займется и как изменится его структура, неизвестно.
Что об этом знают депутаты, и почему события, связанные с изменением Конституции, развиваются так быстро? Корреспондент Би-би-си Петр Козлов задал эти вопросы участникам заседания в Госдуме.
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23 января 2020
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