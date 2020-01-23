"Я не в теме глубоко": что депутаты знают об изменениях в Конституцию?
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Депутаты поддержали изменение Конституции. Понимают ли они, за что проголосовали?

Всего через неделю после того, как Владимир Путин анонсировал изменение Конституции, Госдума поддержала предложение президента. Законопроект приняли пока только в первом чтении, зато — единогласно.

Но как именно будет изменен основной документ страны, все еще не совсем понятно. Например, часть полномочий президента предлагается передать новому органу — Госсовету, но чем именно он займется и как изменится его структура, неизвестно.

Что об этом знают депутаты, и почему события, связанные с изменением Конституции, развиваются так быстро? Корреспондент Би-би-си Петр Козлов задал эти вопросы участникам заседания в Госдуме.

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  • 23 января 2020
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