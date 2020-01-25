"Путин стал карикатурным персонажем": Долгополов о стендапе и отъезде из России
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Александр Долгополов - об отъезде из России и шутках о Путине и религии

После того, как полиция начала проверку выступления стендап-комика Александра Долгополова, он покинул Россию. Речь идет о ролике под названием "Новый час шуток", опубликованном в YouTube.

Проект Baza сообщал, что проверка началась после жалобы жителя Орехова-Зуева, которого возмутили шутки об Иисусе и Деве Марии. Сам стендапер говорил, что не знает, какая именно часть ролика интересует полицию.

Русская служба Би-би-си встретилась с Александром Долгополовым в Тель-Авиве и поговорила с ним об отъезде из России и шутках о религии и политике.

  • 25 января 2020
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