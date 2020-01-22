"Хэппи рашн". Ленин, чайный гриб и радужный флаг. Выпуск 6
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"Хэппи рашн". Ленин, чайный гриб и радужный флаг. Выпуск 6

“Это похоже на банку с чем-то отвратительным из лаборатории злого профессора из фильма ужасов”. В новом выпуске “Хэппи рашн” иностранцы пытаются понять, что общего у Ленина с чайным грибом, а также пытаются не перепутать ЛГБТ флаг с флагом Еврейской автономной области.

В шоу "Хэппи Рашн" две команды британцев борются друг с другом, пытаясь понять смысл российских мемов и знакомых каждому из нас предметов. Получится ли у них?

Автор - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев, продюсер - Аня Дородейко.

  • 22 января 2020
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