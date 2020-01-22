Грета против Трампа: сравниваем речи в Давосе
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Грета против Трампа: сравниваем речи в Давосе

Президент США Дональд Трамп и шведская экоактивиста Грета Тунберг заочно поспорили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посвященном в этом году климатическим проблемам.

17-летняя Тунберг призвала власть предержащих подумать о новом поколении и отказаться от использования и добычи ископаемого топлива.

Трамп, которому уже исполнилось 73 года, отмахнулся от "пророков апокалипсиса" и вместо этого призвал всех сохранять оптимизм.

  • 22 января 2020
Go to next video: Меньше эмоций, больше статистики. Речь Греты Тунберг на саммите ООН по климату.