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Морская пена заполнила улицы Каталонии. Все из-за шторма
На восточное побережье Испании обрушился шторм "Глория". Порывы ветра достигают 100 км/ч, а высота волн на побережье составляет пять-семь метров.
Из-за непогоды перекрыли дороги, а также закрыли для движения судов порты Валенсии и Гандии. Погибли как минимум пять человек.
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22 января 2020
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