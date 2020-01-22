Тукан с искусственным клювом стал символом борьбы за права животных
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Тукан - лицо протеста: как птица стала символом борьбы за права животных

Тукану по имени Греция живет с клювом, распечатанном на 3D-принтере. Части своего клюва он лишился в результате издевательств подростков.

Ветеринары решились на беспрецедентный шаг, чтобы помочь ему.

История искалеченной птицы вдохновила жителей Коста-Рики на протесты в защиту животных. В итоге правительство одобрило новый закон о защите дикой природы.

  • 22 января 2020
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