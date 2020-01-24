Неживой груз. Как и почему тигры из Италии не доехали до Дагестана

В октябре 2019 года на белорусско-польской границе задержали фуру с тиграми, направлявшуюся в Дагестан. Зачем и к кому их везли? Где они оказались в итоге? Фильм Би-би-си.