Неживой груз. Как тигры из Италии не доехали до Дагестана и почему
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Неживой груз. Как и почему тигры из Италии не доехали до Дагестана

В октябре 2019 фуру с десятью тиграми арестовали на белорусско-польской границе. Один из них умер. Как выяснилось, хищников везли в Дагестан в качестве живого подарка.

Кому предназначались тигры, кто их отправил и как вышло, что один тигров погиб в пути?

Журналисты Русской службы Би-би-си провели расследование и навестили тигров, которые теперь живут в Польше.

  • 24 января 2020
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