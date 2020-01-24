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Неживой груз. Как и почему тигры из Италии не доехали до Дагестана
В октябре 2019 фуру с десятью тиграми арестовали на белорусско-польской границе. Один из них умер. Как выяснилось, хищников везли в Дагестан в качестве живого подарка.
Кому предназначались тигры, кто их отправил и как вышло, что один тигров погиб в пути?
Журналисты Русской службы Би-би-си провели расследование и навестили тигров, которые теперь живут в Польше.
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24 января 2020
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