Подкаст "Что это было". Правительство России - кто все эти люди?
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Подкаст "Что это было". Правительство России - кто все эти люди?

Специальный выпуск подкаста "Что это было" посвящен новому правительству России. Самые громкие отставки и назначения в кабинете министров обсуждают корреспонденты Русской службы Би-би-си Ольга Шамина и Сергей Горяшко.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 22 января 2020
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