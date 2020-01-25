Насколько страшен китайский коронавирус?
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Подкаст "Что это было". Насколько страшен китайский коронавирус?

По миру стремительно распространяется новый смертельный коронавирус. Насколько он опасен и как с ним бороться, обсуждаем с продюсером Русской службы Би-би-си в Лондоне Артемом Ворониным и нашим московским корреспондентом Наталией Зотовой.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 25 января 2020
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