Слово "советский" в названии музея вызвало споры на Украине
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Советский или нет? Украинские художники и чиновники поссорились из-за названия музея

Музей образовательного искусства времен СССР в селе возле Житомира посещают всего несколько человек в день.

Но недавно он стал известным на всю Украину из-за споров вокруг названия. Официально он называется Музей изобразительного искусства. Однако художники из Киева предложили переименовать его в Музей советского искусства, чтобы вернуть ему старое название, существовавшее до 1991 года, и в то же время придать музею новую жизнь.

Против переименования, однако, выступили местные чиновники. Они ссылаются на законы о декоммунизации, которые запрещают использовать в публичном пространстве советские символы и названия.

  • 30 января 2020
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