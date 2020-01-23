Символ блокадного Ленинграда и символ Израиля. Как две идеи объединили в одном памятнике в Иерусалиме
Media playback is unsupported on your device
Видео

Символ блокадного Ленинграда и символ Израиля. Как две идеи объединили в одном памятнике в Иерусалиме

"Мы очень много знаем о еврейской трагедии Холокоста, но не так хорошо осведомлены о других трагедиях, произошедших во времена нацизма", - признается израильский архитектор Уди Кассиф.

23 января в Иерусалиме открывают восьмиметровую стелу, посвященную жертвам блокады Ленинграда. Над созданием мемориала работали архитекторы и скульпторы из Израиля и Санкт-Петербурга.

Работа над проектом заняла более трех лет. На церемонию открытия приглашен Владимир Путин.

  • 23 января 2020
Go to next video: "Не понимаю, какая связь между русским хакером и моей дочерью". Дело Наамы Иссахар