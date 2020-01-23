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Символ блокадного Ленинграда и символ Израиля. Как две идеи объединили в одном памятнике в Иерусалиме
"Мы очень много знаем о еврейской трагедии Холокоста, но не так хорошо осведомлены о других трагедиях, произошедших во времена нацизма", - признается израильский архитектор Уди Кассиф.
23 января в Иерусалиме открывают восьмиметровую стелу, посвященную жертвам блокады Ленинграда. Над созданием мемориала работали архитекторы и скульпторы из Израиля и Санкт-Петербурга.
Работа над проектом заняла более трех лет. На церемонию открытия приглашен Владимир Путин.
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23 января 2020
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