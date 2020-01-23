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Самолеты-роботы: пилоты скоро будут не нужны?
Компания Airbus протестировала систему, благодаря которой самолет может взлететь в автоматическом режиме. Во время летного испытания два пилота находились в кабине аэробуса A350, но не управляли самолетом.
Насколько это безопасно, и станут ли все самолеты роботами? Объясняет корреспондент Би-би-си Павел Аксенов.
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23 января 2020
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