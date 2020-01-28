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Видео
Зачем люди едят мел, землю и глину?
В соцсетях опубликованы сотни тысяч видео того, как люди жуют мел кусками, мажут губы мелом, делают из мела суп. Любители мела называют себя просто - мелоежки. Некоторые из них пишут в своих аккаунтах, что по-настоящему едят мел, а некоторые - только жуют.
Что это - челендж или образ жизни? Зачем есть мел, и какой он на вкус? Чем это грозит? Продюсер Русской службы Би-би-си Катерина Седлярова разобралась в вопросах поедания несъедобных вещей.
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28 января 2020
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