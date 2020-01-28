Зачем люди едят мел, землю и глину?

Холокост. Последние свидетели

Эти женщины - одни из последних свидетелей ужасов Холокоста. Уцелеть в концлагерях и гетто было невероятной удачей. Но для этих тогда еще девочек конец войны стал лишь началом чего-то большего. До сих пор выжившие пытаются понять, как забыть тот ужас и одновременно сохранить память о Холокосте.