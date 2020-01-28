Зачем люди едят мел, землю и глину?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Зачем люди едят мел, землю и глину?

В соцсетях опубликованы сотни тысяч видео того, как люди жуют мел кусками, мажут губы мелом, делают из мела суп. Любители мела называют себя просто - мелоежки. Некоторые из них пишут в своих аккаунтах, что по-настоящему едят мел, а некоторые - только жуют.

Что это - челендж или образ жизни? Зачем есть мел, и какой он на вкус? Чем это грозит? Продюсер Русской службы Би-би-си Катерина Седлярова разобралась в вопросах поедания несъедобных вещей.

  • 28 января 2020
Go to next video: "Кушай на здоровье!" Лукашенко угостил Сигала морковкой