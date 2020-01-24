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Вирус против праздника: что происходит в Китае
В Китае закрывают города и отменяются масштабные празднование китайского Нового года - самого большого праздника года в стране - в связи с появлением нового смертельного вируса.
Коронавирус, который выявили впервые в городе Ухань, уже унес жизни как минимум 26 человек. На утро 24 января вирус подтвержден у 830 человек.
Власти провинции Хубей пытаются сдержать распространение вируса, закрыв на въезж и выезд 10 крупных городов и введя ограничения на работу общественного транспорта.
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24 января 2020
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