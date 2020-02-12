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Русская служба Би-би-си представляет документальный подкаст-сериал о войне в Донбассе. И о том, как она повлияла на журналистов, которые ее освещали.

Весной 2014 года сотни журналистов со всего мира поехали на восток Украины, где разгорелась война между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

От Донецка до Мариуполя, от Снежного до Дебальцево - военкоры с риском для жизни снова и снова ехали в зону военных действий, чтобы оказаться на месте событий, увидеть происходящее собственными глазами и рассказать об этом своим зрителям, слушателям и читателям.

Лишь через 11 месяцев противоборствующим сторонам наконец удалось заключить перемирие, которое остановило войну, хотя и не разрешило конфликт.

И ровно пять лет спустя мы попросили корреспондентов Би-би-си и журналистов других изданий вспомнить свои командировки по Донбассу, рассказать, что осталось за кадром их репортажей и ответить на вопрос, как та война повлияла на них самих.

Подкаст "Командировка в Донецк" также можно слушать в подкастах Apple, в Castbox, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

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