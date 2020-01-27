Холокост. Последние свидетели
"Мне потребовалось много времени, чтобы научиться просто снова смотреть людям в глаза после войны. Внутри меня был такой страх… И я не сразу осознала, что всё, теперь мы свободны", - говорит Тамар Драйфус.
Она и другие героини этого фильма во время Второй мировой войны были маленькими девочками. Сегодня они - одни из последних свидетелей ужасов Холокоста. Уцелеть в концлагерях и гетто было невероятной удачей. Но на этом их борьба не закончилась. Каждая из них нашла свой непростой путь, чтобы привыкнуть к мирной жизни и стать ее частью. А еще - найти силы рассказать свои истории. Хотя, даже спустя 75 лет, им все еще нелегко говорить.
Документальный фильм Ольги Ившиной, Максима Ломакина и Джесси Канер.
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27 января 2020
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