Легенда, лидер, звезда баскетбола: по всему миру вспоминают Коби Брайанта
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Как баскетболиста Коби Брайанта вспоминают в США и России

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб при крушении вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли все девять человек, находившихся на борту, включая 13-летнюю дочь спортсмена.

Брайант был одним из лучших игроков в истории баскетбола. За 20 сезонов он получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе сборной США.

Как Коби Брайанта вспоминают спортсмены и фанаты в США и России - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 27 января 2020
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