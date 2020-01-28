Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Дрон-шпион: на что способен новый беспилотник НАТО, аналогов которому нет в России
Североатлантического альянс впервые получил первый передовой шпионский беспилотник Global Hawk.
Эти беспилотники, оснащенные уникальным оборудованием, помогут выявлять потенциальные угрозы для членов НАТО. В распоряжении Североатлантического альянса будет десять дронов, каждый из которых способен улавливать все, что происходит на территории размером с Польшу.
У России аналогов Global Hawk пока нет.
-
28 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне