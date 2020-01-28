Дрон-шпион: на что способен новый беспилотник НАТО
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Дрон-шпион: на что способен новый беспилотник НАТО, аналогов которому нет в России

Североатлантического альянс впервые получил первый передовой шпионский беспилотник Global Hawk.

Эти беспилотники, оснащенные уникальным оборудованием, помогут выявлять потенциальные угрозы для членов НАТО. В распоряжении Североатлантического альянса будет десять дронов, каждый из которых способен улавливать все, что происходит на территории размером с Польшу.

У России аналогов Global Hawk пока нет.

  • 28 января 2020
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