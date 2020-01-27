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Карантин в городе-призраке
Корреспондент Би-би-си побывал в закрытой из-за вспышки коронавируса провинции Хубей. Но недолго.
Число жертв нового коронавируса в Китае растет. Почти три тысячи человек больны, более 80 - умерли.
Эпицентр эпидемии, провинция Хубэй, закрыта на карантин. Жителям советуют не выходить на улицы, а больницы в городах провинции переполнены. Корреспондент Би-би-си Стивен Макдонелл побывал в одном из закрытых городов.
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27 января 2020
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