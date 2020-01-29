Протез из винтажной сумки Луи Виттон
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У британской модели Шан Грин-Лорд появился модный протез из винтажной сумки Луи Виттон.

Шан Грин-Лорд лишилась голени во время поездки в Нью-Йорк в 2013 году. Она гуляла по Манхаттену со своей подругой, когда в нее неожиданно врезалось такси.

По словам водителя, незадолго до столкновения с Шан, он поругался с велосипедистом, не справился с управлением и его машину занесло на тротуар.

С тех пор Шан и не мечтала носить туфли на каблуках. Но однажды ей приснился сон, что у нее на ноге стоит пртоез с каблуком. Она решила воплотить эту идею в жизнь и использовать свою винтажную сумку от Луи Виттон для обшивки нового протеза. И теперь она впервые смогла надеть ботинки на высоких каблуках.

О том, как Шан возращается к карьере модели в новом амплуа - в видео Русской службе Би-би-си.

  • 29 января 2020
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