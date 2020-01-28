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Многоэтажки на карантине: как в Ухане поддерживают друг друга
11 миллионов жителей китайского города Ухань оказались на карантине из-за вспышки коронавируса.
Вся провинция заблокирована, дороги перекрыты, а людям посоветовали не выходить из домов. Чтобы подбодрить друг друга, жители уханьских многоэтажек выкрикивают слова поддержки и поют патриотические песни.
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28 января 2020
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