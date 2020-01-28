Первый в истории заплыв под ледником Антарктиды. Видео
Media playback is unsupported on your device
Видео

Первый в истории заплыв под ледником Антарктиды. Видео

Британец Льюис Пью, посол по делам океанов при ООН, хочет привлечь внимание к изменению климата. Для этого он совершил первый в истории заплыв под ледником Антарктиды.

Экстремальное плавание - лишь часть кампании Пью. Он собирается встретиться с мировыми лидерами и убедить их в том, что Антарктида нуждается в защите, потому что от этого места зависит будущее человечества.

  • 28 января 2020
Go to next video: Может ли коронавирус убить миллионы и как от него защититься?