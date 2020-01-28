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Видео
Первый в истории заплыв под ледником Антарктиды. Видео
Британец Льюис Пью, посол по делам океанов при ООН, хочет привлечь внимание к изменению климата. Для этого он совершил первый в истории заплыв под ледником Антарктиды.
Экстремальное плавание - лишь часть кампании Пью. Он собирается встретиться с мировыми лидерами и убедить их в том, что Антарктида нуждается в защите, потому что от этого места зависит будущее человечества.
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28 января 2020
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