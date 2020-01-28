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Может ли коронавирус убить миллионы и как от него защититься? Отвечают эксперты
Число жертв коронавируса в Китае продолжает расти. Точные масштабы эпидемии неизвестны. Кто находится в группе риска и как себя защитить? Может ли вирус в 21 веке убить десятки миллионов людей, как "испанка"? Почему коронавирус возник именно в Китае и угрожает ли эпидемия Россиии? Отвечаем на вопросы вместе с британскими и российскими экспертами.
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28 января 2020
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