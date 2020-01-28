Британский ученый: Может ли коронавирус убить миллионы, верить ли теориям заговора и как себя защитить
Media playback is unsupported on your device
Видео

Может ли коронавирус убить миллионы и как от него защититься? Отвечают эксперты

Число жертв коронавируса в Китае продолжает расти. Точные масштабы эпидемии неизвестны. Кто находится в группе риска и как себя защитить? Может ли вирус в 21 веке убить десятки миллионов людей, как "испанка"? Почему коронавирус возник именно в Китае и угрожает ли эпидемия Россиии? Отвечаем на вопросы вместе с британскими и российскими экспертами.

  • 28 января 2020
Go to next video: Первый в истории заплыв под ледником Антарктиды. Видео