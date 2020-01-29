"Хэппи рашн". Тимати, Гуф и миллион дизлайков. Выпуск 7
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"Хэппи рашн". Тимати, Гуф и миллион дизлайков. Выпуск 7

“Лондон такой классный, и мэр так хорошо работает”, - иностранцы перепевают трек Тимати и Гуфа про “Москву” в новом выпуске “Хэппи рашн” и пытаются понять, может ли Путин решить любую проблему простого россиянина.

В шоу "Хэппи Рашн" две команды британцев борются друг с другом, пытаясь понять смысл российских мемов и знакомых каждому из нас предметов. Получится ли у них?

Автор - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев, продюсер - Аня Дородейко.

  • 29 января 2020
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