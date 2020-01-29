Спасет ли маска от короновируса? Все, что нужно знать о болезни
Media playback is unsupported on your device
Видео

Спасет ли маска от короновируса? Все, что нужно знать о болезни

Насколько опасен коронавирус? Как уберечься и не заболеть? На эти и другие важные вопросы о вирусе отвечает британский профессор факультета медицины Imperial College London Робин Шаток.

  • 29 января 2020
Go to next video: Карантин в городе-призраке