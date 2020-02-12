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Тоннели для электромобилей. Под Лондоном строят мощную энергосеть ради экологии
С недавних пор под Лондоном начала расти сеть подземных тоннелей. Они тянутся с запада на восток и с севера на юг. В них километры высоковольтных проводов, которые в будущем понадобятся для заправочных хабов для электромобилей.
К 2035 году в Британии планируют полностью запретить продажу новых машин на дизеле и бензине, а так же гибридных авто.
Сейчас в Великобритании зарегистрированы более 250 тысяч электромобилей.
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12 февраля 2020
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