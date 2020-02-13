"Рикошет" из волн. Серфер чуть не погиб на соревнованиях в Португалии
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"Рикошет" из волн. Серфер чуть не погиб на соревнованиях в Португалии

Канадский серфер Алекс Ботельо едва не погиб на соревнованиях по серфингу на больших волнах в португальском городе Назаре. Они проводятся в рамках World Surf League. Ботельо угодил в "рикошет" из двух волн.

Считается, что в Назаре самые большие волны в мире. Это место называют одним из самых опасных для серфинга.

В этом году в целях безопасности организаторы запретили участникам турнира самим грести на гребень волны и стали доставлять спортсменов на старт на гидроциклах.

  • 13 февраля 2020
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