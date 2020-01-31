Первый в СССР "Макдоналдс" открылся 30 лет назад. Что изменилось?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Первый в СССР "Макдоналдс" открылся 30 лет назад. Что изменилось?

31 января 1990 года в Москве открылся первый в СССР "Макдоналдс". Тогда попробовать американский фастфуд пришли больше пяти тысяч человек, а корреспондент Би-би-си Мартин Сиксмит поговорил с посетителями о том, как открытие американского ресторана в центре Москвы может изменить отношения СССР и США.

Накануне тридцатилетия "Макдональдса" Русская служба Би-би-си задала людям возле "Макдоналдса" на Тверской примерно те же вопросы.

  • 31 января 2020
Go to next video: Блошиный рынок в Тбилиси: воспоминания об СССР