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Первый в СССР "Макдоналдс" открылся 30 лет назад. Что изменилось?
31 января 1990 года в Москве открылся первый в СССР "Макдоналдс". Тогда попробовать американский фастфуд пришли больше пяти тысяч человек, а корреспондент Би-би-си Мартин Сиксмит поговорил с посетителями о том, как открытие американского ресторана в центре Москвы может изменить отношения СССР и США.
Накануне тридцатилетия "Макдональдса" Русская служба Би-би-си задала людям возле "Макдоналдса" на Тверской примерно те же вопросы.
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31 января 2020
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