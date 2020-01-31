Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Брексит. Что это значит на практике. Видео
Почти 70 лет европейцы строили общий дом. И построили крупнейший политический союз на планете. 31 января 2020 года ЕС теряет ключевого члена. В этот день Великобритания официально выходит из Евросоюза. Но болезненный процесс развода и раздела имущества только начинается. Он будет трудным и займет годы.
Выживет ли Британия без ЕС, кто выиграет от раскола Европы и как изменится мир - Русская служба Би-би-си отвечает на главные вопросы о брексите.
-
31 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне