Брексит. Что это значит на практике. Видео
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Брексит. Что это значит на практике. Видео

Почти 70 лет европейцы строили общий дом. И построили крупнейший политический союз на планете. 31 января 2020 года ЕС теряет ключевого члена. В этот день Великобритания официально выходит из Евросоюза. Но болезненный процесс развода и раздела имущества только начинается. Он будет трудным и займет годы.

Выживет ли Британия без ЕС, кто выиграет от раскола Европы и как изменится мир - Русская служба Би-би-си отвечает на главные вопросы о брексите.

  • 31 января 2020
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