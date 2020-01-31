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"Счастливого брексита". Жители ЕС прощаются с Британией
Британия наконец-то официально выходит из ЕС. Брексит состоится в ночь на 1 февраля, спустя почти три года с момента референдума, на котором британцы решили выйти из Евросоюза.
Как жители Европы прощаются со своими соседями? Би-би-си собрала напутствия на разных языках.
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31 января 2020
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