"Счастливого брексита". Жители ЕС прощаются с Британией
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"Счастливого брексита". Жители ЕС прощаются с Британией

Британия наконец-то официально выходит из ЕС. Брексит состоится в ночь на 1 февраля, спустя почти три года с момента референдума, на котором британцы решили выйти из Евросоюза.

Как жители Европы прощаются со своими соседями? Би-би-си собрала напутствия на разных языках.

  • 31 января 2020
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