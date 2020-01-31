"Счастливого брексита". Жители ЕС прощаются с Британией

Может ли коронавирус убить миллионы и как от него защититься?

Может ли вирус в 21 веке убить десятки миллионов людей, как "испанка"? Почему коронавирус возник именно в Китае и угрожает ли эпидемия Россиии? Отвечаем на вопросы вместе с британскими и российскими учеными.