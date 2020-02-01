Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Как британцы отмечали брексит и как - объединение с Европой
Великобритания вышла из Евросоюза. Многие британцы вышли отмечать это событие на улицы.
Более 45 лет назад британцы тоже отмечали, но совсем другое событие - объединение с Европой. Тогда Британия вошла в Европейское экономическое сообщество.
Русская служба Би-би-си сравнила - как встречали объединение и развод Великобритании с ЕС.
-
1 февраля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне