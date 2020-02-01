Как британцы отмечают: брексит и объединение с Европой
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Как британцы отмечали брексит и как - объединение с Европой

Великобритания вышла из Евросоюза. Многие британцы вышли отмечать это событие на улицы.

Более 45 лет назад британцы тоже отмечали, но совсем другое событие - объединение с Европой. Тогда Британия вошла в Европейское экономическое сообщество.

Русская служба Би-би-си сравнила - как встречали объединение и развод Великобритании с ЕС.

  • 1 февраля 2020
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