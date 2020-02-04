Вакцина от коронавируса: когда появится, кто ее создает и будет ли она работать?
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Вакцина от коронавируса: когда появится, кто ее создает и будет ли она работать?

Ученые всего мира работают над созданием вакцины от коронавируса. Более чем в 16 тысячах километров от очага заболевания в Китае исследователи из Сан-Диего одними из первых вывели форумулу возможной вакцины и запустили ее в тестовое производство.

Клинические испытания на людях запланированы на начало лета.

Параллельно над вакциной бьются в Китае, России, Франции и Австралии.

Но успеют ли ученые завершить работу до того как вирус мутирует? Подробности в видео Би-би-си.

  • 4 февраля 2020
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