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Видео
Вакцина от коронавируса: когда появится, кто ее создает и будет ли она работать?
Ученые всего мира работают над созданием вакцины от коронавируса. Более чем в 16 тысячах километров от очага заболевания в Китае исследователи из Сан-Диего одними из первых вывели форумулу возможной вакцины и запустили ее в тестовое производство.
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Клинические испытания на людях запланированы на начало лета.
Параллельно над вакциной бьются в Китае, России, Франции и Австралии.
Но успеют ли ученые завершить работу до того как вирус мутирует? Подробности в видео Би-би-си.
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4 февраля 2020
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