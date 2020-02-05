Пелоси порвала речь Трампа: что пошло не так?
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Пелоси порвала речь Трампа: что пошло не так?

Ежегодное обращение президента США к нации обернулось скандалом. После выступления Дональда Трампа спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси демонстративно порвала листы с его речью.

Пелоси сделала это после того, как еще в начале выступления Дональд Трамп не пожал ей руку.

Как развизвались события - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 5 февраля 2020
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