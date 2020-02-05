Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Пелоси порвала речь Трампа: что пошло не так?
Ежегодное обращение президента США к нации обернулось скандалом. После выступления Дональда Трампа спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси демонстративно порвала листы с его речью.
Пелоси сделала это после того, как еще в начале выступления Дональд Трамп не пожал ей руку.
Как развизвались события - в видео Русской службы Би-би-си.
-
5 февраля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне