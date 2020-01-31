Программисты "уволили" министра
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Программисты "уволили" министра в Чехии. Они рассказали Би-би-си, как это вышло

Министр транспорта в Чехии был отправлен в отставку после скандала с заказом веб-сайта за 400 миллионов чешских крон (около 16 млн евро).

Местные программисты посчитали эту цену завышенной и за пару дней создали сайт, который отвечал всем почти всем требованиям минтранса. Они устроили хакатон и передали почти готовый продукт властям.

Программистов поддержал премьер страны Андрей Бабиш. Еще до хакатона он отправил министра транспорта Владимира Кремлика в отставку.

О том, как развивались события, Русской службе BBC News рассказал организатор хакатона и директор компании Actum Digital Томаш Вондрачек.

  • 31 января 2020
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