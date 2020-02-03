"Смысл как бы в этом": что остается за кадром рубрики "Политика. Козлов"
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"Смысл как бы в этом": что остается за кадром рубрики "Политика. Козлов"

Год только начался, а политическая жизнь в России уже идет полным ходом: отставка правительства, новый премьер, изменение Конституции. Все эти события развивались настолько стремительно, что разобраться в происходящем было непросто даже журналистам.

В специальном выпуске рубрики "Политика. Козлов" корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов раскрывает секреты съемок, пробует модные тренды и цитирует Фридриха Ницше.

Все видео рубрики "Политика. Козлов" смотрите здесь.

  • 3 февраля 2020
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