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"Смысл как бы в этом": что остается за кадром рубрики "Политика. Козлов"
Год только начался, а политическая жизнь в России уже идет полным ходом: отставка правительства, новый премьер, изменение Конституции. Все эти события развивались настолько стремительно, что разобраться в происходящем было непросто даже журналистам.
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В специальном выпуске рубрики "Политика. Козлов" корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов раскрывает секреты съемок, пробует модные тренды и цитирует Фридриха Ницше.
Все видео рубрики "Политика. Козлов" смотрите здесь.
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3 февраля 2020
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