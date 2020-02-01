Подкаст "Что это было". Почему Путин помиловал Нааму Иссахар?
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Подкаст "Что это было". Почему Путин помиловал Нааму Иссахар?

На этой неделе 26-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар была помилована президентом Владимиром Путиным и улетела из Москвы вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Нааму задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже обнаружили 9,6 граммов гашиша.

С самого начала этой истории Иссахар называли заложницей. За ее судьбой пристально следили московский корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева и ее коллега в Иерусалиме Анастасия Златопольская.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 1 февраля 2020
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